La LFP et les actions des clubs pour l’accessibilité des personnes handicapées

Cette semaine, la LFP a décidé de se joindre à une action en faveur de l’accessibilité des personnes handicapées de CAFE, le Centre pour l’Accessibilité du Football en Europe. Le but est de « souligner la vaste inclusion des personnes en situation de handicap et le rôle primordial que ces personnes peuvent jouer tant au football que dans la société en général avec le #TotalAccess. »





La LFP indique dans un communiqué que les actions initiées par les clubs professionnels de football français en faveur de l’accessibilité sur la saison 2016-2017 étaient plus d’une centaine, atteignant 44 000 personnes : création de sections de cécifoot ou de foot-fauteuil, mesures spécifiques pour faciliter l’accès aux matches avec des bénévoles, une signalétique adaptée ou encore mise en place d’un système d’audiodescription des rencontres. Les clubs professionnels organisent également des opérations de sensibilisation du grand public. A noter également que la LFP édite depuis 4 ans, en partenariat avec HandiCaPZéro, des guides de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en braille pour les malvoyants, mais aussi en caractères agrandis et en version audio. Pour rappel, en 2016 a été créé en accord avec le RC Lens l’association Handifan Club RC Lens qui vient en aide aux personnes handicapées souhaitant suivre les Sang et Or.